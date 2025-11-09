Gümrükler Muhafaza ekipleri kaçakçılığa göz açtırmıyor: 51 milyon 344 bin adet makaron yakalandı!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 30 ayrı operasyonda, değeri 274 milyon TL'yi aşan, toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesi ele geçirdi. Yakalan makaron ve makaron üretim malzemelerinin yaklaşık piyasa değeri 274 milyon TL.

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 11:18

Ticaret Bakanlığı'nın bu sabah X hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında, 30 ayrı operasyonda, değeri 274 milyon TL'yi aşan, toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesi yakalaması gerçekleştirdiğini duyurdu.

Makaron (AA)

Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ek olarak; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele çalışmaları kapsamında, 7 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan makaronlara ilave olarak:

20.746 bobin sigara kağıdı,

3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile

1 filtre makinesi de

ele geçirildi.

Bakanlığın paylaşımı (X hesabı)

Bakanlığın yaptığı yapmış olduğu paylaşımda, ekiplerin ülke genelinde gerçekleştirilen denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı aralıksız mücadele ettiği bildirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)

BAKANLIĞIN ASIL HEDEFİ GENÇLER

Bakanlık paylaşımında gençlere yer verdi: "Gençlerimizi bağımlılık tuzaklarından korumayı, toplumun refahını ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan bu çalışmalar, karalılıkla sürdürülmektedir."

Operasyonlarla ilgili soruşturmaların, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından titizlikle devam ettiği bildirildi.

