Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı!

Güllü’nün 5. kattan düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili kızının yeni WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Güllü ve kızının sesli mesajlarının davanın seyrini değiştireceği iddia edildi

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de kapalı terastaki pencereden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'un (Güllü) ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren tanıkların anlatımları, şüpheli olarak ifadesi alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağır iddiaları gündeme taşımıştı. Tuğyan'ın annesine yönelik şiddet ve ölüm tehdidi içeren mesajları da ortaya çıkmıştı. Gülter'in, annesiyle yaptığı son WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı. Annekızın son konuşmalarında randevu, kredi kartı ve günlük planlar hakkında konuştukları, olay gecesi ise Güllü'ye ait sesli mesajlar ve cevapsız aramaların bulunduğu tespit edildi. Gülter'in annesine gönderdiği "Anneeyyy" ve "Kıs biraz be" mesajları dikkat çekti.

