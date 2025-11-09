Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 17:11

Her yıl 10 Kasım 'da, Türkiye'nin dört bir yanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının yıl dönümünde düzenlenen törenlerle saygı ve özlemle anılıyor. Peki 10 Kasım 'da bayraklar ne zaman yarıya iner, saat kaçta? 10 Kasım'da bayrak asılır mı?

Resmi tören programına göre, 10 Kasım sabahında bayraklar göndere çekiliyor, Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'te yarıya indiriliyor ve gün batımına dek bu şekilde dalgalanmaya devam ediyor.

(Kaynak: AA)

10 KASIM BAYRAK TÖRENİ DÜZENİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım'da yapılacak anma töreninde, bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile direğin iki yanında, bayrağa dönük şekilde yer alan diğer iki öğrenci, bayrak indirilmeden önce hazır ol pozisyonunda saygı duruşuna geçerek bayrağı selamlar.

Törene katılanlar, saat 09.05'te siren, boru veya komut sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. Eğer boru mevcutsa, bu sırada "Ti" işareti verilir. Birden fazla direğe sahip kurum ve okullarda, törenin yapılmadığı direklerdeki bayraklar da aynı anda ve yavaşça yarıya indirilir.