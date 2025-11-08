Uzmanlar uyardı! Kış sert geçecek

Aralık ayında mevsim normallerinin altında soğuk bir havanın ülkemizde olacağı belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Yaz bitti, sonbahar geldi derken kış kapıya dayandı. Ancak bu yıl mevsimlerin birbirine karıştığı bir dönemden geçiliyor. Yaz ayları rekor sıcaklıklarla geride kalırken sonbahar da beklenen yağışları getirmedi. Baraj doluluk seviyeleri düşüyor, hava sıcaklıkları ise hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Aralık ayıyla birlikte kışa giriyoruz. Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini ümit ediyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN