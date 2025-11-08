takvim-logo

Kayıp Huriye Helvacı ve oğlu nerede? Eşi Bayram Helvacı konuştu: Biri alıp götürdü

Kastamonu’da 5 gündür kayıp olan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ı arama çalışmaları genişletildi. Anne ve çocuğun bulunması için ekipler seferber olurken, endişeli bekleyiş sürüyor. Eşi Bayram Helvacı, “Aklımıza çok şey geliyor biri alıp götürdü bıraktı bir yere bilemiyoruz.” dedi.

Kayıp Huriye Helvacı ve oğlu nerede? Eşi Bayram Helvacı konuştu: Biri alıp götürdü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Son telefon sinyalinin alındığı bölgede çalışmalar sürerken, Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra ve ablası Ayşe Çalık konuştu. Ayşe Hıra, kızıyla damadının 2 Kasım sabahı küçük bir tartışma yaşadığını, ondan sonra kızının nereye gideceğini söylemeden oğluyla birlikte evden ayrıldığını ifade etti.

Kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor

"ÖFKE KONTROL SORUNU VARDI"

Eşi Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan gelecek haberi bekleyen baba Bayram Helvacı A Haber'e konuştu. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, pazar günü saat 07.00'de işe gittiğini söyleyerek eşine seslendi ve geri dönmesi için çağrı yaptı şöyle konuştu:

Eşim o gün saat 13.00 civarında evden ayrılıyor, 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra maalesef ki kendine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sadece öfke kontrolü sorunu vardı. Sinir ilacı kullanıyordu, o kadar. Bu ilaçlarını tam bilmiyorum. Bir bilgim yok. Ben aldığını biliyordum; ama resmiyette reçete çıkmadı maalesef.

Bayram Helvacı eşinin sağlık sorunları olduğunu belirtti ve "18 yıllık evliyiz. Kaçmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Acılı günlerimiz oldu her şeyi birlikte yaşadık. Sağlık sorunları vardı ama evi terk edecek kadar bir şey yaşamadık. Ufak sağlık sorunları dışında bir şey yoktu. Tek temennimiz bir yere sığınmaları. Doğada kaldılarsa yaşama şansları yok bu bölgede. 1 haftadır ne yiyip ne içiyorlar?" dedi.

"BİRİ ALIP GÖTÜRDÜ"

Bayram Helvacı ayrıca izlediği görüntülerdeki çocuğun oğlu Osman'a ve kadının eşine benzemediğine dikkat çekerken "Aklımıza çok şey geliyor. Biri alıp götürdü" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Hadi suyu temin ederler ama yeme içme olmaz. Her anne oğul gibi araları iyiydi tabii ki kavga ediyorlardı ama zarar verecek kadar bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir anne değil. Aklımıza çok şey geliyor biri alıp götürdü bıraktı bir yere bilemiyoruz. Kastamonu merkezde bir görüntü izletildi dün. Defalarca izledim hal hareketleri aynı Osman gibiydi. Ama Osman değildi. Eşim zaten o kadına benzemiyordu. Son kamera görüntülerini izlediğimde duygularımı tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

"KIZIMIN BİR AN ÖNCE DÖNMESİNİ İSTİYORUM"

Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra, kızına şu ifadelerle çağrıda bulundu:

Kızımın bir an önce gelmesini istiyorum. Damadım var. Ben onun yanında kışın duruyorum, yazın köyüme gidiyorum. Burada kapıdan çıkarken kızımı uğurladım. Kızıma 'Nereye gidiyorsun?' dedim, bana cevap vermedi. Çantasını ve Osman'ı alıp gitti. Sabah çocuk buradaki suyu alıyor, 'O suyu içme, o suyu ben içiyorum' dedi. Damadım da kıza bağırdı. Bunu biliyorum. Kızım beni duyuyorsan evine dön, torunumu çok özledim. Osman'ım yok, bir şey içemiyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum. Osman benim elimde büyüdü, doğduğundan beri benim yanımda. 5 senedir yanındayım. Kızımı gören duyan varsa ne olur haber versinler.

"ANNEME DE CEVAP VERMEMİŞ"

Kayıp Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık ise, kardeşine şu sözlerle seslendi:

Ben İstanbul'da yaşıyorum. Pazar günü saat 13.00 sıralarında kardeşimle görüştüm. Benden 10 dakika sonra evden çıkmış. Pazartesi günü de saat 16.00'da beni aradı, 'Kardeşin kayıp ulaşamıyorum' dedi. Pazartesi akşam da otobüse bindim, geldim. Telefonla konuşmamızın sebebi ise, İstanbul'da kardeşim mantar toplayıp getirmişti. Ben de sosyal medyada durum yaptım. O arada kardeşim durumu görüp aramış, benimle sohbet etti. 'Mantarı parayla mı aldın?' diye sordu. 'Kardeşin toplamış, akşam o getirdi, biz de yapıp yiyeceğiz' dedim. Sonra yeğenim Osman ile konuştuk, 'Teyze nasılsın, teyze köye gelecek misin?' diye sordu. Yanlış bir şey sezmedim. Kardeşim bir yere gideceğinden bahsetmedi, anneme de evden çıkarken cevap vermemiş. Kapıdan çıkarken annem, 'Kızım nereye gidiyorsun' diye sormuş, 'Akşam erken gel, eşin gelmeyecek, geç gelecek. Sen nereye gidiyorsun' demiş. Anneme de cevap vermemiş, çıkışta da komşu görmüş, o da seslenmiş, 'Huriye nereye gidiyorsun?' diye sormuş, ona da cevap vermemiş.

"KARDEŞİMİN KAÇTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kardeşinin eşiyle herhangi bir ailevi sorununun olduğuna dair bir bilgisi olmadığını söyleyen Ayşe Çalık, ek olarak da şu sözleri söyledi:

Kardeşimin kaçtığını düşünmüyorum. Yani kaçan insan evde para var, parayı götürür değil mi? Para evde duruyor, ne çamaşır almış ne kıyafet almış. Sadece telefonu ile sırt çantasına bir su, bir de cüzdanını almış. Üzerinde de fazla para olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fazla para tutmaz yanında, parayı bulursa gider harcar. Daha önce de buna benzer bir kaybolduğuna dair olay olmadı. Kızı 16 yaşında, biraz atışmaları oluyor ama kızı yatılı okuyor. Her evde olan basit şeyler. Hani bir iş buyurunca o da yapmıyordu, bu sefer azarlıyordu. Bildiğim kadarıyla biz de köye geldiğimizde denk geliyorduk. Bildiğim kadarıyla eşiyle arası da iyiydi. Benim şahit olduğum bir durum yok.

"KAÇAN KİMSE NİYE GERİ DÖNSÜN, YOLU SORSUN"

Sabah eşiyle ufak bir tartışması olduğunu öğrendiğini belirten Ayşe Çalık, şu şekilde devam etti:

Osman suyu annesinin şişesinden içmiş. O da demiş ki 'Benim şişeden su içme, kendi şişenden suyu iç.' Eşi de ona bağırmış, 'Niye çocuğa bağırıyorsun, bırak içsin' demiş. Ben kaçtığını düşünmüyorum. O gün yine gezme amaçlı çıktı. Eve geri dönecekti veya yolu da sormuş zaten. Kaçan kimse niye geri dönsün, yolu sorsun? Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, devletimiz yanımızda. Gören, duyan varsa lütfen haber versin. Kaçırıldı mı, bir yerde tutuluyor mu? Kardeşimin kaybolduğu gün aracına alan kişi, annemin teyzesinin oğlu. Yolda görmüş, aracına almış, 'Ben tanımıyorum, ben hiç arkama dönüp bakmadım' dedi. Ondan sonra onun olduğunu öğrendiğini söyledi. Arabayla bıraktığını da görenler varmış.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın annesinin köyü olan Yaşarlı köyünde sürdürülüyor. JAK, AFAD, UMKE ve komando birlikleri ile köpek arama unsurlarının da katılımıyla ekipler, tek tek köylerdeki evleri gezerek anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarına devam ediliyor. Ayrıca JAK ve AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla da havadan arama çalışması yürütüyor.

