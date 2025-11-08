Kayıp Huriye Helvacı ve oğlu nerede? Eşi Bayram Helvacı konuştu: Biri alıp götürdü

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 12:04

Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı 'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Son telefon sinyalinin alındığı bölgede çalışmalar sürerken, Huriye Helvacı 'nın annesi Ayşe Hıra ve ablası Ayşe Çalık konuştu. Ayşe Hıra, kızıyla damadının 2 Kasım sabahı küçük bir tartışma yaşadığını, ondan sonra kızının nereye gideceğini söylemeden oğluyla birlikte evden ayrıldığını ifade etti.

kaynak: a haber

"ÖFKE KONTROL SORUNU VARDI"

Eşi Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan gelecek haberi bekleyen baba Bayram Helvacı A Haber'e konuştu. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, pazar günü saat 07.00'de işe gittiğini söyleyerek eşine seslendi ve geri dönmesi için çağrı yaptı şöyle konuştu:

Eşim o gün saat 13.00 civarında evden ayrılıyor, 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra maalesef ki kendine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sadece öfke kontrolü sorunu vardı. Sinir ilacı kullanıyordu, o kadar. Bu ilaçlarını tam bilmiyorum. Bir bilgim yok. Ben aldığını biliyordum; ama resmiyette reçete çıkmadı maalesef.

Bayram Helvacı eşinin sağlık sorunları olduğunu belirtti ve "18 yıllık evliyiz. Kaçmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Acılı günlerimiz oldu her şeyi birlikte yaşadık. Sağlık sorunları vardı ama evi terk edecek kadar bir şey yaşamadık. Ufak sağlık sorunları dışında bir şey yoktu. Tek temennimiz bir yere sığınmaları. Doğada kaldılarsa yaşama şansları yok bu bölgede. 1 haftadır ne yiyip ne içiyorlar?" dedi.

"BİRİ ALIP GÖTÜRDÜ"

Bayram Helvacı ayrıca izlediği görüntülerdeki çocuğun oğlu Osman'a ve kadının eşine benzemediğine dikkat çekerken "Aklımıza çok şey geliyor. Biri alıp götürdü" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: