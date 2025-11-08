Antalya'da 9 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra kendisini ateşe verip, 6'ncı kattan atladı

Antalya'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Natalia K., evde bulunan 9 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladı. Ardından kendini ateşe verip 6. kattan attı. Oğlunun ifadesine göre evi yakmaya çalışan Natalia K.'nın, olay günü eşine kötü hissettiğine dair mesajlar attığı öğrenildi.

Antalya'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Natalia K. (46), evde bulunan 9 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladı. Daha sonra kendisini ateşe veren Natalia K., 6'ncı kat balkonundan atladı. Natalia K. hayatını kaybetti, oğlu hastanede tedaviye alındı.

DAİREYE GİREN KOMŞU İÇERİDE YOĞUN GAZ KOKUSU VE YANIKLAR OLDUĞUNU FARK ETTİ

Olay, 6 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2186 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. 6'ncı kattaki daireden gelen sesleri duyan komşulardan biri, zile bastı. Kapıyı açan T.K., komşuya annesi Natalia K.'nin evde olmadığını söyledi. Çocuğun üzerindeki kan izlerini görerek daireye giren komşu, yoğun gaz kokusu ve içeride yanıklar olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VÜCUDUNDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, T.K.'ye müdahalede bulundu. Hastaneye götürülen T.K.'nin her iki ayağında yanıklar, boyun ve kollarında kesiler tespit edildi. Çocuğun ifadesinde; annesinin kendisini bıçakla yaraladığını ve evi yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

BİR GÖRGÜ TANIĞI DAİRENİN BALKONUNDA ATEŞ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Polis, evde bulamadığı Natalia K. için çevrede araştırma yaparken, bir görgü tanığı olayın yaşandığı dairenin balkonunda ateş gördüğünü ve bir kadının çığlık attıktan sonra kendini boşluğa bıraktığını söyledi. Apartmanın bahçesinde yapılan aramanın ardından Natalia K., yerde hareketsiz bulundu.

BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

İncelemede; Natalia K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Natalia K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Natalia K.'nin vücudunda yanıklar ve düşmeye bağlı kırıklar olduğu tespit edildi.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Öte yandan yapılan araştırmada; Natalia K.'nin olay günü eşiyle mesajlaştığı, kendisini kötü hissettiğini ve depresyonda olduğunu yazdığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

