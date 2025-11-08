Anne ve oğul için arama çalışmaları devam ediyor: Aile kayıp kızına sesleniyor

Kardeşinin eşiyle herhangi bir ailevi sorununun olduğuna dair bir bilgisi olmadığını söyleyen Ayşe Çalık, ek olarak da şu sözleri söyledi:

Sabah eşiyle ufak bir tartışması olduğunu öğrendiğini belirten Ayşe Çalık, şu şekilde devam etti:

"ÖFKE KONTROL SORUNU VARDI"

Eşi Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan gelecek haberi bekleyen baba Bayram Helvacı A Haber'e konuştu. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, pazar günü saat 07.00'de işe gittiğini söyleyerek eşine seslendi ve geri dönmesi için çağrı yaptı:

Eşim o gün saat 13.00 civarında evden ayrılıyor, 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra maalesef ki kendine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sadece öfke kontrolü sorunu vardı. Sinir ilacı kullanıyordu, o kadar. Bu ilaçlarını tam bilmiyorum. Bir bilgim yok. Ben aldığını biliyordum; ama resmiyette reçete çıkmadı maalesef.

Bayram Helvacı konuşmasına şu sözlerle devam etti:

18 yıllık evliyiz. Kaçmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Acılı günlerimiz oldu her şeyi birlikte yaşadık. Sağlık sorunları vardı ama evi terk edecek kadar bir şey yaşamadık. Ufak sağlık sorunları dışında bir şey yoktu. Tek temennimiz bir yere sığınmaları. Doğada kaldılarsa yaşama şansları yok bu bölgede. 1 haftadır ne yiyip ne içiyorlar?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın annesinin köyü olan Yaşarlı köyünde sürdürülüyor. JAK, AFAD, UMKE ve komando birlikleri ile köpek arama unsurlarının da katılımıyla ekipler, tek tek köylerdeki evleri gezerek anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarına devam ediliyor. Ayrıca JAK ve AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla da havadan arama çalışması yürütüyor.

