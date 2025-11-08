Almanya’da kan donduran vahşet! Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayıp “Katil oldum” diyerek polise teslim oldu

Almanya'da yaşayan Umut Karaboğa (39), boşanmak isteyen eşi Dilan Aras Karaboğa’yı (37) defalarca bıçaklayarak katlettikten sonra polise haber verdi. Gözaltına alınan katil eş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025

Almanya'da yaşayan Umut Karaboğa (39), boşanmak isteyen eşi Dilan Aras Karaboğa'yı (37) defalarca bıçaklayarak katlettikten sonra polise haber verdi. Gözaltına alınan katil eş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olay, Renanya-Palatina eyaletinde meydana geldi. Umut Karaboğa ve eşi Dilan Aras Karaboğa arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Boşanmak istediğini söyleyen Dilan Aras Karaboğa, eşi Umut Karaboğa tarafından defalarca bıçaklandı. Eşini katleden Karaboğa, olayın ardından polisi aradı, "Katil oldum, gelip beni alın" dedi. Olay yerine gelen polis, Karaboğa'yı tutukladı. Talihsiz kadın morga kaldırıldı.

