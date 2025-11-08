Alkollü sürücü Koçer ailesinin hayatını kararttı! 3 yaşındaki ikizler feci kazada can verdi

Konya’da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarptığı otomobilde 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit can verdi. Acılı baba Mehmet Koçer, “Tek tutunduğum dal eşimin bir an önce gözlerini açması” dedi

Korkunç kaza 25 Eylül'de Halkapınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü ve daha önce alkollü araç sürdüğü gerekçesiyle ehliyetine el konulan Kadir Erdoğan (30) yönetimindeki otomobil şerit ihlali yapıp, Mehmet Koçer'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Koçer ailesinin 3 yaşındaki ikizleri Kayra ve Yiğit Koçer olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ve anne Koçer ise yaralı olarak kurtarıldı. Erdoğan, yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Bacağında ve çenesinde kırıklar olan Mehmet Koçer, kendi acısını unutup 5 yıllık hayat arkadaşının bir an önce ayağa kalkabilmesi için dua ediyor. '

BİRBİRİMİZE DESTEK OLACAĞIZ'

Mehmet Koçer, "Hayatta tek tutunacağım dalım eşim kaldı. Beni onun varlığı ayakta tutuyor. Çok güzel ve mutlu bir ailemiz vardı ama artık yok. Uyanmasını bekliyorum. Birbirimize destek olup bu süreci atlatmaya çalışacağız. Kendisine geldiğinde çocuklarımızı sorduğunda 'çocuklarımız cennette' diye nasıl cevap vereceğim? Allah kimsenin başına vermesin. Alkollü biri gelip hayatımızı mahvetti" dedi. Savcılığın kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



Kazadan hemen önce hastaneden çıktıklarını, çocuklarının kendisinden havuç ve muz istediğini belirten Koçer, havucu ve muzu aldığını ancak çocuklarının yiyemediğini söyledi.

