Oğul acı gerçeği ortaya çıkardı: Cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde odun toplamak için ormana giden yaşlı çiftin cansız bedenleri, devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu. Yaşlı çiftten haber olamayan oğul acı gerçeği ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 09:00

Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları toplamaya giden çiftten haber alamayan oğulları acı gerçeği ortaya çıkardı. Traktörle ormana giden çiftin cansız bedenleri devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu.

YAŞLI ÇİFT ODUNLARI TOPLAMAK İÇİN ORMANLIK ALANA GİTTİ

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti. Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi. Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktöründe olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Traktörle ormana giden çiftin cansız bedenleri devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu. (İHA)

RAMPA ÇIKMAYA ÇALIŞAN TRAKTÖR DEVRİLDİ

Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise Hasan Çelik'in 20 DL 669 plakalı traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiğini tespit etti.

Traktörle ormana giden çiftin cansız bedenleri devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu. (İHA)

TRAKTÖR ALTINDA KALAN CANSIZ BEDENLERİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

