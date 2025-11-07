Kastamonu Bozkurt’ta kayıp anne ve oğul için seferberlik!

Kastamonu Bozkurt’ta yaşayan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldı. Kendilerinden bir daha da haber alınamadı. Yakınları kayıp ihbarı yaptı. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve UMKE arama çalışması başlattı. İhbar üzerine ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Kastamonu Bozkurt'ta yaşayan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldı. Kendilerinden bir daha da haber alınamadı. Yakınları kayıp ihbarı yaptı. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve UMKE arama çalışması başlattı. İhbar üzerine ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor. Köseali köyünde yaşayan Ayşe Algın, anne ve oğlunu gördüğünde mantar aramak için geldiklerini düşündüğünü söyledi. Algın, "Kadın, köylülerle konuşup 'Bozkurt'a nasıl gidiliyor?' diye sormuş. Geç saatte olsa bir araç bu kadını köyden almış olabilir. Bu kadın bu köyde değil" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN