Karaman’da feci ölüm! İngilizce öğretmeni Ebru Koçak balkondan düşerek hayatını kaybetti

KARAMAN’DA 6 katlı binanın 5. katında yaşayan İngilizce öğretmeni Ebru Koçak (40), annesi Medine Koçak’ın namaz kıldığını görünce balkona hava almaya çıktı. Ancak dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025

Karaman'da 6 katlı binanın 5. katında yaşayan İngilizce öğretmeni Ebru Koçak (40), annesi Medine Koçak'ın namaz kıldığını görünce balkona hava almaya çıktı. Ancak dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Annesinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

