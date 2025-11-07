Güllü’nün ölümüyle ilgili şok ifadeler! “Annemle dost olup sonra öldüreceğim” sözleri soruşturmaya damga vurdu

Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan’ın arkadaşları ifade verdi: Tuğyan, daha önce annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövmüştü. “Ben bu kadını öldüreceğim” demişti. Dayısı gelip olaya müdahale etmişti.

Yalova Çınarcık'ta yaşayan ünlü şarkıcı Güllü, 36 Eylül'de kaldığı apartmanın 5. katında kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Bircan D. ve Çağrı K.'nin, Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında verdiği ifadeler tüyler ürpertti. Bircan D. "Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur, hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış beni aradı, 'ben bu kadını öldüreceğim' demişti, İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etmişti" dedi.

'MESAJLARI SİLDİ'

Bircan D. "Tuğyan telefonumu aldı ve 'neden benimle mesajların duruyor' diyerek mesajları sildi. Mesajları sildikten sonra kendi telefonuyla konuşmaya devam etti" diye konuştu. Diğer tanık Çağrı K. ise "Haziranda Tuğyan pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı annesi için 'Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olacağım, erkek kardeşime değer veriyor, çünkü o yalaka ama ben dost olup sonra onu öldüreceğim' dedi." diye ifade verdi.



'DERTLEŞMEK AMACIYLA KONUŞUYORDUM'



Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter telefonundaki WhatsApp yazışmalarıyla ilgili ifadeye çağrıldı. Gülter, "Bircan D. ile dertleşmek amacıyla 'Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim' şeklinde konuşuyordum" dedi.

