Emekli Yasin Köse 300 sokak köpeğine bakıyor

Aksaray’da yaşayan 49 yaşındaki Yasin Köse, emekli olduktan sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı. 13 yıldır kendi imkanlarıyla 300 köpeği besleyen ve 2 binden fazlasını sahiplendiren Köse, yaralı ve hasta hayvanları iyileştiriyor.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025

Aksaray'da yaşayan 49 yaşındaki Yasin Köse, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan emekli oldu. Kendini sokak hayvanlarına adadı. 13 yıldır kendi imkânlarıyla yüzlerce köpeğe bakan Köse, 2 binden fazlasını da sahiplendirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan gününü hayvanların beslenmesi, temizliği ve tedavi süreçleriyle geçiren Köse, 300 sokak köpeğine bakıyor. Terk edilmiş, yaralı veya hasta halde bulduğu hayvanları iyileştirip yeniden hayata kazandırıyor.