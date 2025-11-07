Dolandırıcılar kuyumculara sahte altın sattılar: O anlar anbean kaydedildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 farklı kuyumcuya gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sahte altın sattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 09:22

Paylaş





ABONE OL

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 farklı kuyumcuya sahte altın satan 3 kişi yakalandı.

Ankara Batı Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından çalışma yapıldı. 04 Kasım Salı günü Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 farklı kuyumcuya sahte altın satan İ.İ., N.S. ve S.Ş. dördüncüncü kuyumcuda yakalandı. Kuyumcuya sahte altın satılmak isterken, S. Ş isimli kadın suçüstü yakalandı.

ARAÇTA 2 ADET DAHA SAHTE ZİYNET EŞYA VE ELDE ETTİKLERİ 40 BİN LİRA BULUNDU

Yakalanan S. Ş isimli kadını sorgulayan ekipler, kadından aldığı bilgiyi değerlendirerek bir başka kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırmaya çalışan N. S. isimli kadını da yakaladı. Geriye dönük kamera çalışmaları sonunda kadınları yönlendiren İ.İ. isimli şahsı kullandığı araçta yakalayan ekipler, araçta yaptıkları aramada 2 adet daha sahte ziynet eşyası ve elde ettikleri 40 bin lira ele geçirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 farklı kuyumcuya 3 kişi sahte altın sattı. (DHA)

FARKLI KUYUMCULARA AYNI ANDA GİRDİLER, ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN RAHAT DAVRANDILAR

Ele geçirilen malzemelerin incelemesi yapıldı. Kuyumcular odasından alınan cevapta malzemelerin altın suyuna batırıldıkları ancak işçiliğin ustaca yapıldığı, orijinal altından ayırt edilmesinin zor olduğu anlaşıldı. Şahısların alınan ifadelerinde sahte altınları İstanbul'dan getirdikleri anlaşıldı. İ.İ. isimli şahıs, N.S. ve S.Ş. isimli kadınları örgütlediğini, sattıkları malzemelerden kadınlara pay verdiğini itiraf etti. Kameralara yansıyan görüntülerde kadın şahısların farklı kuyumculara aynı zamanda girdikleri, kuyumcuların şüphelenmemeleri için rahat tavırlar sergiledikleri dikkatlerden kaçmadı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 farklı kuyumcuya 3 kişi sahte altın sattı. (DHA)

KUYUMCULARA PARA GERİ İADE EDİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinden çıkan sahte altınlara incelenmek üzere el koyulurken müşteki kuyumcular tespit edilerek paraları ise geri iade edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devamı için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN