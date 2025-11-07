10 Kasım tatil mi? 10 Kasım 2025 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olarak her yıl yurt genelinde büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. 10 Kasım 2025 tarihinde de ülke genelinde törenler, etkinlikler ve saygı duruşlarıyla Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı kutlanacak. Peki 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım 2025 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Her yıl olduğu gibi 10 Kasım 2025'te de Mustafa Kemal Atatürk, tüm Türkiye'de çeşitli anma etkinlikleriyle hatırlanacak. Vatandaşlar bu anlamlı gün öncesinde "10 Kasım tatil mi, resmi tatil sayılıyor mu?" sorularını merak ediyor. Peki 10 Kasım'da kamu kurumları ve okullar açık mı olacak?

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olarak kabul edilir. Ancak bu tarih resmi tatil değildir.