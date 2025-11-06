Adana Feke’de yetişen sedir mantarı Uzak Doğu’nun gözdesi oldu

Adana Feke’de sedir ağaçlarının köklerinde yetişen sedir mantarı, Japonya ve Güney Kore’de büyük ilgi gördü. Kilosu bin TL’den satılan mantarın antibiyotik oranı yüksek ve bağışıklığı güçlendirdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

Adana Feke'de sedir ağaçlarının köklerinde yetişen sedir mantarı Uzak Doğu'dan büyük ilgi gördü. Mantar Japonya ve Güney Kore'nin gözdesi haline geldi. Kilosunun bin TL'den satıldığı açıklandı. Bölge halkı "Bu mantara, tohumu olmayan mantar ürünü diyebiliriz. Bin 500-2 bin rakımda yetişiyor. Antibiyotik oranı çok yüksek. Bağışıklığı güçlendiriyor" dedi.