21 ikiz kardeş aynı okulda eğitim görüyor

Muş’taki Vali Adil Yazar İlkokulu’nda tam 21 ikiz kardeş eğitim görüyor. Öğretmen ve öğrenciler, birbirlerine benzerlikleri nedeniyle kardeşleri ayırt etmekte zorlanıyor

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

Muş'un en fazla öğrenciye sahip eğitim kurumlarından Vali Adil Yazar İlkokulu, Türkiye'de ender rastlanan öğrenci profiliyle öne çıkıyor. Birçoğu tek yumurta ikizi olan 42 kardeşin eğitim gördüğü bin 742 öğrencili okul, ilginç tablo dolayısıyla "ikizler okulu" olarak adlandırılıyor. Fiziksel benzerlikleri nedeniyle arkadaşları ve öğretmenlerinin ayırt etmekte zorlandığı ikizler, bu özellikleriyle okula renk katıyor.



KIZLAR FARKLI TOKA TAKIYOR

İkizleri zaman zaman karıştıran öğretmenler, kızlardan farklı toka takmalarını, saçlarını farklı şekillerde örmelerini istiyor. Ya da ikizlerin sınıfta yerlerini değiştirerek isimlerini ezberlemeye çalışıyor. Okul Müdürü Medeni Baran "İkizlerimiz okulumuza renk katıyor. Öğretmenlerimiz bazen ikizlerimizi karıştırıyor, bu nedenle yerlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Bu öğrencileri gördüğümde kendimi mesleğe yeni başlamış gibi hissediyorum. Aileleriyle de sürekli iletişim halindeyiz" diyor.