Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına darbe! 5 gözaltı

FETÖ'nün Samsun'daki yeni yapılanmasına eş zamanlı operasyonda düzenlendi. 2'si ihraç edilmiş toplam 5 öğretmen adliyeye sevk edildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 10:09

Paylaş





ABONE OL

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi





Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si ihraç öğretmen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı silahlı terör örgütüne (FETÖ) yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen, 2'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca, operasyon kapsamında 4'ü ihraç kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin ifadelerine başvuruldu.



Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN