Manisa’da hemzemin geçitte feci kaza: Trenin çarptığı kamyonet ikiye bölündü

Manisa'da hemzemin geçitte feci bir kaza meydana geldi. İzmir-Manisa Alaşehir seferini yapan yolcu treni Yunus Dönmez idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet ikiye bölündü.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 16:31

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet ikiye bölündü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Manisa Alaşehir seferini yapan makinistliğini Kasım Özçelik'in (29) yaptığı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Yunus Dönmez (29) yönetimindeki 45 AOH 685 plakalı kamyonete çarptı.

Fotoğraf: İHA

ŞİDDETLİ KAZA SONRASI KAMYONET İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet ile kasası birbirinden ayrılırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis, makinistin ifadesine başvururken; tren, gerekli işlemlerin ardından seferine kaldığı yerden devam etti.

Fotoğraf: İHA