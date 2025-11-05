Kafede sipariş kavgası kanla bitti! Katil "yanlışlıkla öldürdüm" dedi

İstanbul Bağcılar'da bir kafede 31 Ekim'de sipariş yüzünden kavga çıktı. Garson Şeymanur Ş., daha önce kafede çalışan ve işten ayrılan Şilan K. ve arkadaşlarının siparişini götürdü. Servis beğenilmediği için patrona şikayet edildi. İşten çıkarılan Şeymanur eve gitti. Yanına bıçak ve kardeşi Feyza Ş.'yi de alarak mekana döndü. Çıkan tartışmada bıçağa sarılan Şeymanur Ş. araya giren Havin Taşçı'nın ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan Şeymanur Ş.'nin ifadesi ortaya çıktı. "Asıl hedefim Şilan'dı. Havin'i yanlışlıkla öldürdük" dedi.

