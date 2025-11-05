İzmir’de bankacı ve döviz bürosu sahibi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı

İzmir’de banka müdürü Hatice Özalp, futbol dünyasını 300 milyon TL dolandırmakla suçlandı. Hakkında 113 yıl hapis istemiyle dava açıldı...

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025

İstanbul'da bankacı Seçil Erzan olayının bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Suçlamaların hedefinde Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şubesi Başkanlığı da yapan bir bankanın şube müdürü Hatice Özalp vardı. İddiaya göre Özalp yüksek kar vaadiyle kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından 300 milyon TL topladı. Paraları döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e yolladı.



İddiaya göre Özalp, mağdurlara zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, polise gitti. Hakkında gözaltı kararı verilen Özalp, evinde intihar girişiminde bulundu. Pişman olan Özalp, tedaviye alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma kapsamında Serkan Çelik de tutuklanırken, ikilinin mal varlıklarına el kondu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Özalp'e 113 yıl, Çelik'e de 76 yıla kadar hapis cezası istendi.