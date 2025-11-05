DMD hastası Eray için yardım kampanyası başlatıldı

8 yaşındaki Eray Kıvanç Demir’in ölümcül kas hastalığı DMD’ye umut olacak 3,2 milyon dolarlık tedavi için ailesi, valilik destekli yardım kampanyası başlattı. Eray, “Ben de arkadaşlarım gibi yürümek, koşmak, top oynamak istiyorum” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da Eray Kıvanç Demir'e (8), 9 aylıkken ölümcül kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Büyüdükçe kas kaybı başladı. Arkadaşları koşup oynarken o tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Şifası, genç tedavisinde saklıydı. Sadece ABD ve Dubai'de yapılan bu tedavinin fiyatı ise 3.2 milyon dolar yani yaklaşık 135 milyon liraydı. Ailesi, valilik destekli yardım kampanyası başlattı. Baba Uğur Demir "Oğlum her gün gözlerimizin önünde eriyor. Kampanya için destek bekliyoruz. Ne olur sesimizi duyun" diyerek yardım çağrısı yaptı. Her şeye rağmen yüzü gülen Eray da artık iyileşmek istediğini söyledi. "Ben de arkadaşlarım gibi yürümek, koşmak, top oynamak istiyorum. Kampanyama destek olun" diye konuştu.



Eray İçin Umuda Ortak Ol!

Bağış Hesap Bilgileri:

Banka: Ziraat Bankası

Alıcı: Eray Kıvanç Demir Türk Lirası TR33 0001 0090 1084 1745 5050 01