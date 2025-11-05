Diyarbakır'da aynı gün içerisinde iki fraklı kaza gerçekleşti: 4 kişi yaralandı

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 12:53

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar (İHA)

İLK KAZA ŞEHİTLİK KÖPRÜSÜ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Bağlar ilçesi Şehitlik köprüsünde 2 aracın karıştığı ilk kazada 4 kişi yaralandı.



Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları en yakın hastanelere sevk etti. İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlardan diğeri (İHA)

İKİNCİ KAZA ELAZIĞ YOLU ÜZERİNDE

Elazığ yolu üzerindeki kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki bariyerlere çarptı.

Söz konusu kazada araçlarda maddi hasar oluşurken sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

