Diyarbakır'da aynı gün içerisinde iki fraklı kaza gerçekleşti: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da aynı gün içerisinde gerçekleşen iki kazada 4 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İLK KAZA ŞEHİTLİK KÖPRÜSÜ'NDE GERÇEKLEŞTİ
Bağlar ilçesi Şehitlik köprüsünde 2 aracın karıştığı ilk kazada 4 kişi yaralandı.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları en yakın hastanelere sevk etti. İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İKİNCİ KAZA ELAZIĞ YOLU ÜZERİNDE
Elazığ yolu üzerindeki kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki bariyerlere çarptı.
Söz konusu kazada araçlarda maddi hasar oluşurken sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.