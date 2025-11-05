Bursa’da vahşi cinayet! Tartıştığı sevgilisini 75 yerinden bıçakladı!

Rus asıllı arzı Khalılova, sevgilisi Salican Mehmet’e “Alışverişe çıkacağım çocuklara bak” dedi. Bunu duyan cani adam, iki çocuğunun annesini 75 bıçak darbesiyle katletti...

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025

Korkunç olay önceki gün saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'taki evde meydana geldi. Arzu Khalılova ile sevgilisi Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet, Khalılova'yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Arzu Khalılova'nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu belirtildi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet cinayeti itiraf etti. "Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım" dedi. Öte yandan Salican Mehmet'in 8 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

