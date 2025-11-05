Aydın'da akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti: Beslemeye çalıştığı yaban domuzu, tatilcinin kolunu ısırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürü halinde bulunan yaban domuzları beslemek isteyen tatilcinin elini ısırdı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, 'Elle besleme yapmak zaten kanunen yasak' dedi.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 15:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürüdeki yaban domuzlarından biri, kendisini beslemeye çalışan tatilcilerden birinin elindeki ekmeği kapmak isterken kolunu ısırdı.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen tatilci grubu, yaban domuzu sürüsünü elle beslemeye başladı. Tatilciler, domuzlara ekmek attığı sırada domuzlardan biri, tatilcinin elinden ekmeği kapmak isterken kolunu ısırdı.

Yaban domuzunu besleyen tatilci (DHA)

"ASLINDA YABAN DOMUZU TATİLCİYE SALDIRMIYOR"

Görüntüleri izlediğini belirten Sürücü, "Aslında burada yaban domuzu tatilciye saldırmıyor. Elindeki yiyeceği almaya çalışıyor. Umarım bu görüntülerden herkes bir ders çıkarır. Zaten yaban domuzlarını elle beslemek kanunen yasak ve 6 bin 923 lira cezası var. Ayrıca fotoğraf çekmek için yanlarına yaklaşmak da çok tehlikeli bir durum. Yaban domuzları bu sırada yavrularını korumak için insanlara saldırabilir" dedi.

Yaban domuzu sürüsü (DHA)

BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Elle besleme yapmak zaten kanunen yasak. Güvenlik açısından da çok tehlikeli" dedi.

Sürücü, tatilcilere ve hayvanseverlere yaban domuzlarını kesinlikle elle beslememeleri konusunda uyarıda bulundu. Bu durumun domuzların beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Sürücü, "Öncellikle Milli Park, içerisinde domuzların da olduğu çok önemli bir yaban hayatı alanıdır. Günübirlik kullanım alanlarında ziyaretçiler, piknik yapınca zamanla domuzlar da yiyecek aramak için bu alanlara gelmeye başladı. Önceleri yaban domuzları sadece çöp konteynerlerindeki artıklarla beslenirken ziyaretçilerin elleriyle yiyecek atmaya başlaması durumu değiştirdi" dedi.

