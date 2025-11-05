Avrasya Tüneli girişinde korkutan kaza! 3 araç birbirine girdi

Avrasya Tüneli girişinde bugün saat 14.30 sularında 3 aracın karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 16:52

Kadıköy D-100 karayolu Avrasya Tüneli girişinde 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN KAZA OLDU

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy yönü Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Canpolat idaresindeki 34 UG 1515 plakalı araç ile Cevat Çiçek idaresindeki 28 AAY 448 plakalı araç Avrasya Tüneli girişi yolunda şerit değiştirirken çarpıştı. Bu esnada yan şeritte ilerleyen Dilek Ergener idaresindeki 34 ZD 1888 araç da kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.

Foto: İHA

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araçtaki biri çocuk 3 kişi, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu yaşayan aile polis ekiplerince sakinleştirilirken, araçtan çıkarılan çocuk ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.