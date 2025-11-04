Oyuncu Ahmet Gülhan’a veda! Sevenleri son yolculuğuna uğurladı: Erol Evgin’den Şevket Altuğ’a...

Oyuncu Ahmet Gülhan son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

"8 AYDIR ÇOK MÜCADELE VERDİK"

Manevi kızı Habibe Güldalı ise, "Üzgünüz sekiz aydır çok mücadele verdik işte sonunda hastaneye yatırdık. Kalp krizi ve nefes darlığı sonucunda vefat etti. Sekiz ay öncede annem öldü üst üste. Yapacak bir şey yok. Çok iyi bir insan, iyi bir oyuncu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi birkaç oyuncularından biri. Gurur duyuyorduk, evladı olarak çok üzgünüz" dedi.

"TÜRK TİYATROSUNUN ÇOK BÜYÜK BİR İSMİYDİ"

Sanatçı Erol evgin ise, "Ahmet Gülhan Türk tiyatrosunun çok büyük bir ismiydi. Büyük bir ustaydı, zamanlama ustasıydı. Ondan çok şey öğrendik. Biz 1 yıl beraber çalıştık tam bir yıl 200 oyun oynadık. Aynı sahneyi paylaştık, hakikaten tiyatroda bir devdi. Ayrıca sinemada da çok önemli işler yaptı. Çok üzüntülüyüm, çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağolsun herkese sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.