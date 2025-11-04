Osmaniye'de deprem konutları tamamlandı | Murat Kurum Bey mahallesi açılıyor

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Osmaniye il merkezimizde deprem kalıcı konutlarının tamamlanarak hemşehrilerimizin ikamet etmeye başladığı yeni yaşam alanında Sayın Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin önerileri ve talimatları ile ‘Murat Kurum Bey Mahallesi’ adında yeni bir mahalle kuruluyor” diye konuştu

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

