İzmir’de 16 yaşındaki Alp enerji içeceğiyle alkolü karıştırdı: Kalbi durdu

İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek, enerji içeceği ve alkolü karıştırıp içti. Yaşamını yitirdi. Gözler enerji içeceklerine çevrildi. Kalp rahatsızlığı, epilepsi ve kronik sağlık sorunları olan gençler için bu içeceklerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtildi. Kardiyolog Doç Dr. Taha Okan, şunları söyledi: “Enerji içecekleri aşırı tüketim sonucu yüksek tansiyon, ritm bozuklukları ve kalp krizi gibi sonuçlar doğurabiliyor. Alkol veya diğer uyarıcılarla birlikte kullanılması ise ölüme davetiye çıkartıyor.”

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek, enerji içeceği ve alkolü karıştırıp içti. Yaşamını yitirdi. Gözler enerji içeceklerine çevrildi. Kalp rahatsızlığı, epilepsi ve kronik sağlık sorunları olan gençler için bu içeceklerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtildi. Kardiyolog Doç Dr. Taha Okan, şunları söyledi: "Enerji içecekleri aşırı tüketim sonucu yüksek tansiyon, ritm bozuklukları ve kalp krizi gibi sonuçlar doğurabiliyor. Alkol veya diğer uyarıcılarla birlikte kullanılması ise ölüme davetiye çıkartıyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN