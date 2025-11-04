Güllü’nün ölümünde yeni gelişme: ‘Zemin kaygan değil’

Şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık’ta 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı. Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'ta 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı. Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN