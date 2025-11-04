Güllü’nün ölümünde yeni gelişme: ‘Zemin kaygan değil’
Şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık’ta 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı. Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.
