Bursa’da dehşet anları! Eski eşini göğsünden bıçaklayan cani polisi arayıp teslim oldu

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 23:12

İddaya göre eski eşi Mihraç E.'nin çalıştığı markete gelen şüpheli bir süre sonra tartışmaya başladı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı kadın, Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından Osmangazi ilçesi Emek Metro istasyonuna gelen şüpheli ise burada polisi arayıp, eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi.

İhbar üzerine şüpheli, yanına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.