Usta oyuncu için dün Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam’ın jönü 85 yaşındaki Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Usta sanatçının vefatıyla birlikte hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğulmuştu. Usta oyuncu için dün Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

Törene, oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Engin Çağlar'ın oğlu Eser Çağlar, "Türkiye'nin başı sağolsun" dedi.

