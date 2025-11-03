Şişli’de sahte estetik kabusu: Dudak dolgusu faciayla bitti

İstanbul Şişli’de dudak dolgusu yaptırmak isteyen Füsun G. gittiği sözde sağlık merkezinde mağdur edildiğini belirterek CİMER’e şikayette bulundu.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

İstanbul Şişli'de dudak dolgusu yaptırmak isteyen Füsun G. gittiği sözde sağlık merkezinde mağdur edildiğini belirterek CİMER'e şikayette bulundu. Füsun G., "Estetik merkezi olduğu söylenen bir yere dudak dolgusu yaptırmaya gittim. Diploması asılı değildi. Bu kişi 8 bin lira karşılığında bana 'Sardenya dolgusu' yapacaktı ama dolguyu göstermedi. Bana hijyenik olmayan bir ortamda iğneli işlem yaptı. Benim canım yandı, başkasının yanmasın" dedi. Ruhsatsız klinik, mühürlendi. Hanife isimli bir mağdurun da dudakları mosmor oldu.

