Kocaeli’de çatlak paniği: 3 katlı bina mühürlendi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir bina, kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amacıyla boşaltıldı. İnceleme yapan ekipler, yapının risk taşıdığı gerekçesiyle binayı mühürledi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirlenen 3 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta bulunan, 4 daireden oluşan binanın kolonlarında çatlaklar fark edilmesi üzerine bölgeye polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sokakta güvenlik önlemi alarak binada detaylı inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda, binanın kolonlarında hasar tespit edilmesi üzerine yapının mühürlenmesine karar verildi.
Apartmandan tahliye edilen 15 kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerine yerleştirildi.
Yetkililer, çevredeki diğer binalarda da incelemelerin sürdüğünü bildirdi.