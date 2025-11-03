Kocaeli’de çatlak paniği: 3 katlı bina mühürlendi

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 20:24

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirlenen 3 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta bulunan, 4 daireden oluşan binanın kolonlarında çatlaklar fark edilmesi üzerine bölgeye polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.