Erzurum'da tüyler ürperten olay | Cezaevi izni kanlı son: Önceden bıçakladığı kadını katledip intihar etti

Erzurum'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Aybas’ın, 2 yıl önce Tirit’i bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı davada 12,5 yıl hapse çarptırıldığı ve cezaevinden izinli çıktığı bildirildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 15:30

Paylaş





ABONE OL

Cezaevi izni kanlı son: Önceden bıçakladığı kadını katledip intihar etti (İHA) 2 YIL ÖNCE BIÇAKLA AĞIR YARALAMIŞ

Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) temizlik işçisi olarak çalıştığı belirtildi. Aybas'ın, 2 yıl önce üniversitede birlikte çalıştıkları sırada Nermin Tirit'i bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından 12,5 yıl hapse çarptırıldığı ifade edildi. Aybas'ın cezaevinden izinli çıktığı, bugün izin gününün sona erdiği ve teslim olması gerektiği bildirildi.