Ceylanpınar’da büyük hata: Sağlam gence 5 yıldır “felçli” raporu!

Baba Salman Ayrılmaz, “Oğlumun hiçbir sağlık sorunu yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşayan Hamza Ayrılmaz (18), 5 yıl önce incinen ayağı için gittiği hastanede kayıtlara yanlışlıkla 'serebral palsi (felçli)' tanısı işlendiğini, ehliyet başvurusunda öğrendi. Sistemde yüzde 100 felçli göründüğü için ehliyet alamayan ve iş başvurularında da geri çevrilen Ayrılmaz, büyük bir şok yaşadı.

Babasıyla birlikte bir yıldır yanlış kaydı düzelttirmeye çalışan ancak sonuç alamayan genç, "Askerliğimi yapmak istiyorum, ama bu tanı yüzünden ne askerliğimi yapabilirim ne de herhangi bir işe girebilirim" diyerek yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN