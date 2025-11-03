Bornova’da Cadılar Bayramı faciası: 16 yaşındaki Alp hayatını kaybetti

Alp Sirek, etkinlik öncesi alkol aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda Alp Sirek (16), arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir eğlence mekanına geldi. İddiaya göre, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları alkolü enerji içeceğiyle karıştırarak içen grup, daha sonra etkinliğin yapılacağı mekana geçti. Daha sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alp Sirek, kurtarılamadı.

