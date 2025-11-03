Bağcılarda sipariş kavgası kanlı bitti: İki eski dost arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı!

İstanbul Bağcılar’da bir kafede sipariş kavgası kanlı bitti! Eski iş arkadaşıyla tartışan Şeymanur Ş., kardeşi Feyza Ş.’yi de yanına alıp bıçakla geri döndü ve Havin Taşçı’yı önce karnından sonra kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşçı hayatını kaybederken, şüpheli tutuklandı, soruşturma sürüyor.

İstanbul Bağcılar'daki bir kafede, sipariş kavgası ölümle sonuçlandı. İddiaya göre Havin Taşçı (20), 31 Ekim günü sabaha karşı 04:20 sıralarında bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gitti. Eski iş arkadaşı Şeymanur Ş.'den (19) siparişlerini istedi.

Şeymanur Ş. (takvim.com.tr) İddiaya göre gelen siparişi beğenmeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Şeymanur Ş. evine gidip kardeşi Feyza Ş.'yi de alıp bıçakla tekrar kafeye döndü. KALBİNDEN BIÇAKLADI

Şeymanur Ş. Havin Taşçı'nın yanına gitti ve tartışmaya devam etti. Öfkesine hakim olamayan Şeymanur Ş. bıçakla Havin Taşçı'yı önce karnından ardından kalbinden bıçakladı. Polis ekipleri, şüpheli Şeymanur Ş. ve Feyza Ş.'yi gözaltına aldı.