Kartalkaya yangını davasında karar çıktı: 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet! Aileler gözyaşlarıyla kararı karşıladı

Kartalkaya kararını değerlendiren acılı aileler, “Türkiye’de artık ahbap çavuş ilişkisi bitmiştir. Hakim eli öpülesi bir annenin evladıymış” dedi.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 34'ü çocuk 78 kişi ile ilgili davada 11 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, acılı ailelerin yüreğini bir nebze de olsa soğuttu. Kararın açıklanmasının ardından salon dışında duygusal anlar yaşandı. Yakınlarını yangında kaybeden aileler, gözyaşları içinde birbirine sarıldı.

Bazı ailelerin ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdığı, birbirlerini teselli etmeye çalıştığı görüldü. Yangında oğlu Doruk (13) ve kızı Nehir'i (15) kaybeden acılı anne Duygu Can "Hakim Bey elleri öpülesi bir annenin evladıymış. Bize bunu gösterdi. Heyete her zaman güvencemiz sonsuzdu ama yine de korkuyordum. Açıklanan karar bana ve tüm ailelere birazda olsa nefes aldırdı. Adaletin sesini duyduk. Hakimin sesi bir annenin yüreğine dokundu" ifadelerini kullandı.



Yangında 18 yaşındaki oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan, "Verilen kararın adil bir karar olduğunu düşünüyorum. Özellikle 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ibaresinin emsal olacağını düşünüyorum. Mahkeme başkanına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Faciada eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lanin Doğan'ı kaybeden acılı baba Rıfat Doğan ise, "Bu kararla birlikte artık şunu çok net söyleyebiliriz. Türkiye'de ahbap çavuş ilişkisi bitmiştir. Herkes attığı imzanın ağırlığını bilecek, yaptığı görevin ciddiyetini anlayacak. Bu kararla biraz hafifledik ve canlarımıza olan borcumuzu da bir nebze olsun ödedik" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN