Antalya’da öğretmen evinde ölü bulundu: Annesi kilometrelerce uzaktan geldi

İtfaiye ekibinin uzattığı merdivenle daireye giren polisler, Onur Doker’i yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

Acı olay, dün saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce Kayseri'den Antalya'daki evine yerleşen ve resim öğretmeni olduğu öğrenilen Onur Doker'den haber alamayan annesi Fatma Bektaş, endişelenerek Kayseri'den yola çıktı. Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşan Fatma Bektaş, oğlunun dairesine giremeyince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ilk incelemede Doker'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme, ölümü şüpheli bulması üzerine detaylı incelemelerde bulundu.

