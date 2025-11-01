İhraç edilen FETÖ'cü askerler Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'si albay, 4'ü üsteğmen, 2'si astsubay olmak üzere 8 şüpheli ile 1 organizatör, Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalandı.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 18:10

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Türk kara sularını terk etmeye çalışan bot, ekiplerce durduruldu. Botta bulunan 9 kişi, gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede; 8 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'sinin albay, 4'ünün üsteğmen, 2'sinin astsubay, 1 kişinin ise organizatör olduğu belirlendi.

Şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmek üzere denize açıldıkları tespit edildi. Ayrıca 8 şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

