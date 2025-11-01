takvim-logo

İETT otobüsünde kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de Haraççı Kavşağı girişinde bir İETT otobüsünde çıkan kavgada, müdahale eden şoför ve 2 yolcu bıçaklandı. Kazım Özturlay (65) hayatını kaybederken, şoför Ersin Bozdağ ve diğer yaralının tedavisi sürüyor. Saldırgan yakalandı, soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
İETT otobüsünde kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de Haraççı Kavşağı girişinde bir İETT otobüsünde dehşet yaşandı. İki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kazım Özturlay (65), kurtarılamadı. Yaralı İETT şoförü Ersin Bozdağ ve diğer yaralı yolcunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Saldırgan yakalandı, soruşturma başlatıldı