İETT otobüsünde kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025

İstanbul Arnavutköy'de Haraççı Kavşağı girişinde bir İETT otobüsünde dehşet yaşandı. İki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kazım Özturlay (65), kurtarılamadı. Yaralı İETT şoförü Ersin Bozdağ ve diğer yaralı yolcunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Saldırgan yakalandı, soruşturma başlatıldı