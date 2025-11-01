Ataşehir’de iki katlı binada tehlike: Kolonlar patladı zemin kaydı

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 16:30

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, karşısında yürütülen inşaat çalışması nedeniyle iki katlı bir iş yerinde yapısal hasar meydana geldi. İddiaya göre, kazı ve sarsıntıların etkisiyle binanın kolonlarında patlama, zemininde ise kayma ve derin çatlaklar oluştu.

Olay, Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Karşısında yapılan inşaatın etkisiyle zarar gören binada kiracı olarak bulunan Gökhan Baykal, panik içinde iş yerini boşaltmak zorunda kaldı. Baykal, can ve mal güvenliği kalmadığını belirterek üretimi durdurduğunu ve yeni bir yere taşınmaya başladığını söyledi.