Ataşehir’de iki katlı binada tehlike: Kolonlar patladı zemin kaydı
Ataşehir’de yürütülen inşaat çalışması, bitişiğindeki iki katlı iş yerinde büyük hasara yol açtı. Kolonlarda patlama, zeminde kayma ve derin çatlaklar meydana gelirken, kiracı “Can ve mal güvenliğimiz kalmadı” diyerek binayı terk etti.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, karşısında yürütülen inşaat çalışması nedeniyle iki katlı bir iş yerinde yapısal hasar meydana geldi. İddiaya göre, kazı ve sarsıntıların etkisiyle binanın kolonlarında patlama, zemininde ise kayma ve derin çatlaklar oluştu.
Olay, Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Karşısında yapılan inşaatın etkisiyle zarar gören binada kiracı olarak bulunan Gökhan Baykal, panik içinde iş yerini boşaltmak zorunda kaldı. Baykal, can ve mal güvenliği kalmadığını belirterek üretimi durdurduğunu ve yeni bir yere taşınmaya başladığını söyledi.
"ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE KOLON VE ZEMİN ÇATLAKLARIMIZ VAR"
İş yerinde gözle görülür hasarlar bulunduğunu dile getiren Baykal, "Bunun sebebi bir inşaat firması. Bu konu hakkında sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Yaklaşık bir haftadır üretim yapamıyorum, bugünde ağır hasar sebebiyle ve binamızda gözlemlenen çatlaklardan dolayı taşınmaya başladık. Çatlaklar ilk önce ufak olarak çizgiler halinde başladı, birkaç gün içerisinde de derin çatlaklar ve ayrılmalar şeklinde devam ediyor. Yanımızda bulunan şantiye bu kaymanın durduğunu söylüyor fakat bir defa kaymış olması hasarın meydana gelmiş olması anlamına geliyor, burası can ve mal güvenliği için tehlikeli bir alan oluyor. Çok ciddi şekilde kolon ve zemin çatlaklarımız var" dedi.
"BURAYA GİREN ÇIKAN HERKES RİSK ALTINDA"
Ağır mali yük altında kaldığını vurgulayan Baykal, "Acil bir eylem yapmamız gerektiği için taşınacağımız yere detaylı bir araştırma yapmadan, bizi en güvenli şekilde tutabilecek parasına puluna bakmadan bir yer tutmak zorunda kaldık, çünkü burada bekleme süremiz yok. Buraya giren çıkan herkes risk altında, nakliye firması bile burayı şuan risk altında taşıyor" ifadelerini kullandı.
Olay, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolonlarındaki patlama sonucu çöken binada aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği faciayı hatırlattı.