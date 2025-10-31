Türk doktorlar Hollanda'da alkışlandı

Rotterdam’da Hollanda Türk Kanser Vakfı tarafından düzenlenen “Hayat Sahnesi Konferansı” büyük ilgi gördü. Başkan Nejla Özbiçer, kanserle mücadelede farkındalığın önemini vurguladı. Türk doktorların çeşitli kanser türleri üzerine yaptığı sunumlar katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Hollanda Türk Kanser Vakfı tarafından "Farkındalık hayat kurtarır" sloganıyla Rotterdam'da gerçekleşen "Hayat Sahnesi Konferansı", Türkiye, Hollanda ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcıların katkılarıyla düzenlendi. Yoğun ilgi gören konferansın açılışında konuşan Hollanda Türk Kanser Vakfı Başkanı Uzman Terapist Nejla Özbiçer, kanserle mücadelede farkındalığın önemine vurgu yaptı. Konferansta özellikle alanında uzman Türk doktorların meme, tiroit, sindirim sistemi, jinekolojik, hematolojik ve çocukluk çağı kanserleri hakkında sunumu büyük alkış aldı.