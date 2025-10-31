Silivri’de kadın cinayeti: Eşi ve oğlu gözaltında

İstanbul Silivri’de Ülser Sakarya, evinde boğazında eşarp, ağzı bantlı halde ölü bulundu. Olayı fark eden eşi A.S., durumu polise bildirdi. Cinayetle ilgili olarak eşi ve oğlu gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

İstanbul Silivri'de Ülser Sakarya'nın eşi A.S. evlerinin yanındaki kahvehaneye arkadaşlarının yanına gitmişti. Evde oğlu ve eşi Ülser vardı. İddiaya göre bir süre sonra oğlu da evden ayrıldı. A.S. arkadaşları ile bir süre oturduktan sonra, emanet verdiği keseri arkadaşı getirince onu eve bırakmak için kahvenin yanındaki evine gitti. O sırada korkunç manzara ile karşılaştı. İddiaya göre karısının cansız bedeni, boğazında eşarp bağlı ağzı bantlı şekilde yatıyordu. Polis, kadının eşi ve oğlunu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.