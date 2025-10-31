Grand Kartal Otel davasında yeni gelişmeler

Türkiye’nin gözü kulağı Bolu’da. 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. 36 sanık hakkında bin 998’er yıl hapis isteniyor.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda yapılan 3'üncü duruşmaya devam edildi. Ortaya çıkan detaylar, tüyler ürpertti. Öyle ki otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu mahkemede, "Ben ev hanımıyım, sorumluluğum yok" demişti. Ancak oğlunun okulundaki veli grubuna özel tatil organizasyonları yaptığı tespit edildi! O organizasyonda çekilen bir fotoğraf ise herkesi şoke etti. Çünkü yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Doğa Doğan, ölümüne sebep olan Halit Ergül, Emine Murtazaoğlu Ergül ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile aynı karedeydi.



ODA SATMIŞ!

Mahkemede her seferinde suçunun bulunmadığını ve kağıt üzerinde yönetici olduğunu tekrar eden Ceyda Hacıbekiroğlu'nun, hem Grand Kartal Otel'de hem de Gazelle Otel'de etkin bir şekilde yetkilerini kullandığı ortaya çıktı. Ceyda Hacıbekiroğlu'nun, oğlunun okulundaki veli grubuna özel tatil organizasyonları yaptığı bilgisi paylaşıldı. Faciada oğlu, gelini ve torunlarını kaybeden Uğurtan Doğan, "benim çocuklarımın bu cinayete kurban gitmelerinin nedeni, bu okuldaki yapılan pazarlama etkinliğidir" dedi. Doğan, "Benim küçük torunum Mavi Doğan, Ceyda Hacıbekiroğlu'nun oğluyla aynı sınıfta, İstanbul'da ve burada, en son gelinen bu maalesef katliamda, Ceyda Hanım'ın organizasyonuyla bizim çocuklar da geldiler" dedi

Bolu Kartalkaya'daki otel faciası davasında esasa ilişkin beyanını veren, yangında eşi Kübra ve 9 yaşındaki kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın, "Ben her sabah kahvemi mezarlıkta içiyorum. Bu acıyı hiçbir psikolog taşıyamıyor. Bu yaşadıklarımız taşınacak bir yük değil" dedi.