Gebze’de bir aile yerle bir oldu

Gebze’de bir binanın çökmesiyle anne baba ve iki çocuk yaşamını yitirdi. 18 yaşındaki Dilara Bilir hayata tutunurken, molozların arasında çıkan “iyi ki doğdun ortancamız” notu ve 14 yaşındaki Nisan’ın fotoğrafı yürekleri deldi

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Türkiye, 29 Ekim'de Kocaeli'den gelen haberle sarsıldı. Gebze'de sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Ekiplerin saatler süren çabası sonucu baba Levent, anne Emine (37), çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkazdan yalnızca 18 yaşındaki Dilara sağ kurtarıldı. Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri deldi.



'DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR'

Enkazda duvara asılı olan notta, "İyi ki doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çıktı. Olayla ilgili cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti, çökmenin nedenini belirlemek üzere alanda incelemelerine başladı. Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, "Dilara'nın sağlık durumu iyi, deprem olduğunu düşünüyor" dedi. Yan apartmanın yanındaki binada oturan Sinan Tekin, "Yaklaşık 4,5 ay önce şikayet oluşturduk" şeklinde konuştu.

4 kişiye mezar olan binanın çökmesinin ardından, çatlaklar bulunan 12 bina boşaltılarak mühürlendi.



Dilara Bilir'in tedavisi devam ediyor...



