"Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok" | Bilir ailesinin akrabası yarım kalan hayali açıkladı!

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 13:38

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi.

Bilir ailesinin yarım kalan hayali: ʺEv almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadıʺ (Fotoğraf: İHA)

AİLENİN BÜYÜK KIZI SAĞ KURTULDU

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.