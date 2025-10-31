Akciğerden 30 santimlik ve 3.5 kiloluk kitle çıktı

Bingöl’de 60 yaşındaki Şahin’in akciğerinden 30 santimlik, 3,4 kiloluk kitle çıkarıldı. Prof. Dr. Atilla Eroğlu, “Hasta bu şekilde yaşamını sürdüremezdi, kitle kalbe baskı yapıyordu” dedi. Başarılı ameliyat sonrası Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nin Bahçeköy Köyü'nde yaşayan 60 yaşındaki 5 çocuk babası Şahin'e, nefes darlığıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu'na başvurdu. Şahin'in tetkiklerinde, akciğerinde 20 santim genişliğinde, 30 santim uzunluğunda büyük bir kitle tespit edildi. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyattan Şahin'den çıkartılan karpuz büyüklüğündeki 3 kilo 426 gramlık kitle, doktorları da şaşırttı. Prof. Dr. Eroğlu, "Hasta bu şekilde hayatına devam edemezdi. Kitle çok büyük ve kalbe baskı karpuz kadar 30 santim boyutuna ulaşmış" ifadelerini kullandı.



Erzurum'da 60 yaşındaki Giyasettin Şahin'in akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı.